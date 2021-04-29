الرئيسية/أوروبا/ صور محرز..قصة هدف فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان أوروباالدوري الانجليزيالمحترفون العرب نجم الجزائر يفعلها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويواصل رفع رأس جوارديولا.. محمود ماهر 28 أبريل 2021 ,9:19 م محمود ماهر 28 أبريل 2021 ,9:19 م

محمود ماهر صحفي وكاتب رياضي مصري. مؤسس النسخة العربية لموقع Goal.com العالمي ورئيس تحريره عامي 2009 و2010، محلل رياضي في قناة RT الروسية، وعضو فريق كُتاب موقع قناة "العربية"، ومراسل في كأس العالم للأندية 2013 و2014 وكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018، ودوري أبطال أفريقيا 2012-2018.، صحفي سابق في جريدة الكورة اليوم المصرية، وموقع البطولة المغربي، ورئيس تحرير موقع الخليج 365. مقالات ذات صلة

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