فيديو | شاهد هدف رياض محرز في مباراة مانشستر سيتي وباريس «ضربة حرة رائعة»

شاهد فيديو هدف رياض محرز في مباراة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن أهم مباريات اليوم الأربعاء 24-4-2021.

وتقدم رياض محرز بالهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة (71)، بعدما سجل دي بروينه هدف التعادل في الدقيقة (64).

وسدد محرز الكرة من بين أقدام لاعبي باريس في حائط الصد بمهارة كبيرة، ليتفاجأ بها الحارس كايلور نافاس وهي تسكن شباكه.

وبهذا الهدف أصبح رياض محرز اكثر لاعب جزائري يسجل في دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع ياسين براهيمي بـ8 أهداف لكل منهما، ويأتي سفيان فيغولي في المرتبة الثالثة بـ6 أهداف.

فيديو هدف محرز في مباراة مانشستر سيتي وباريس

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