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مانشستر سيتي يقلب الطاولة على باريس ويضع قدما في نهائي أبطال أوروبا

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المنامة - ياسر ابراهيم - تغلب مانشستر سيتي الإنكليزي على باريس سان جرمان الفرنسي 2-1 في عقر دار الأخير، الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ النهائي.
 
وتقدم أصحاب الأرض بهدف للبرازيلي ماركينيوس (15)، ورد مانشستر سيتي بهدفين في الشوط الثاني بواسطة البلجيكي كيفن دي بروين (64) والجزائري رياض محرز (71).
 
وشهدت المباراة طرد لاعب وسط سان جرمان السنغالي إدريسا غانا غي في الدقيقة 77.
 
وتقام مباراة الإياب في مانشستر الثلاثاء المقبل حيث يحتاج سيتي إلى التعادل فقط ليبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
 
ويمكن أن يكون الحصاد رائعا في نهاية الموسم الحالي بعد أن توج بطلا لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة بفوزه على توتنهام 1-صفر الأحد، كما أنه بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج ببطولة إنكلترا أيضا.
 
أما سان جرمان الذي يمني النفس ببلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا بعد خسارته العام الماضي أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-1، فيتعين عليه الفوز بفارق هدفين، أو هدف في حال كانت النتيجة أعلى من 2-1.
 

المصدر: فرانس برس

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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