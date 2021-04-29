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الامارات | صور ولقطات طريفة من مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جرمان

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه باريس سان جرمان التي انتهت بفوز رجال المدرب بيب غوارديولا 2-1 ضمن ذهاب نصف نهائي ، بالعديد من اللقطات والمواقف الطريفة.

وبات السيتي قريبا من التأهل الى نهائي البطولة في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل، ويحتاج الى التعادل فقط.

وسجل ثنائي سيتي البلجيكي كيفن دي بروين (64) ومحرز (71)، فيما سجل البرازيلي العائد من الإصابة ماركينيوس هدف سان جرمان الوحيد (15).

واخترنا لكم مجموعة من الصور من كواليس المباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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