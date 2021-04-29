الامارات | صور ولقطات طريفة من مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن صور ولقطات طريفة من مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظيت مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه باريس سان جرمان التي انتهت بفوز رجال المدرب بيب غوارديولا 2-1 ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعديد من اللقطات والمواقف الطريفة.

وبات السيتي قريبا من التأهل الى نهائي البطولة في انتظار مباراة الإياب الأسبوع المقبل، ويحتاج الى التعادل فقط.

وسجل ثنائي سيتي البلجيكي كيفن دي بروين (64) ومحرز (71)، فيما سجل البرازيلي العائد من الإصابة ماركينيوس هدف سان جرمان الوحيد (15).

واخترنا لكم مجموعة من الصور من كواليس المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news