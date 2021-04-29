الامارات | بالفيديو: رياض محرز يصيب مرمى باريس سان جيرمان كما اصطاد "نسور نيجيريا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: رياض محرز يصيب مرمى باريس سان جيرمان كما اصطاد "نسور نيجيريا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض النجم الجزائري رياض محرز نفسه ملكاً للكرات الثابتة التي يتقن التهديف منها في المباريات الحاسمة، سواء مع فريقه مانشستر سيتي أو المنتخب الجزائري "بطل إفريقيا".

وسجل الفتى الذهبي العربي هدف الفوز الثمين لـ"سيتي" بمرمى باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا من ضربة حرة مباشرة أعادت إلى الأذهان هدف التأهل التاريخي لمنتخب الجزائر بمرمى نيجيريا (3-2) في الدور نفسه أيضاً، ليقود به محاربي الصحراء إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر وتوج رياض ورفاقه بلقبها.

ويواصل النجم العربي تألقه في الملاعب العالمية، وحسمه للمباريات الكبيرة، التي تعبر عن وزنه الكروي، وأصبح تسجيله للأهداف من ضربات حرة مباشرة فأل خير لعشاقه خصوصاً الذين ربطوا تسجيله هدفاً في الثواني الأخيرة بمرمى نيجيريا وهدف الفوز على سان جيرمان، فكلاهما في الدور نصف النهائي، وربما يكون الثاني خطوة كبيرة نحو اللقب الأوروبي الذي بات حلماً لمانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا.

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