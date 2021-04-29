الامارات | 5 أسئلة .. إسماعيل راشد: كرة القدم في «الفريج» لها نكهة خاصة خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسئلة .. إسماعيل راشد: كرة القدم في «الفريج» لها نكهة خاصة خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد فريق الوصل السابق، إسماعيل راشد، الذي خاض مع «الإمبراطور» 500 مباراة وحقق خلالها لقب الدوري مرتين وكأس الاتحاد مرة واحدة، إنه يحن لتلك الأيام التي كان شهر رمضان المبارك يتداخل فيها مع المباريات الرسمية، وهو ما يجعلها بمثابة سهرات كروية مشوقة. وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن كرة القدم في «الفريج» في رمضان لها نكهة خاصة، وأنه كان يتشوق للعب في رمضان مع فريق الوصل، لأن الجماهير كانت أيضاً تنتظر المباريات بشغف كبير.

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