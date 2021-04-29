الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرصة

بدا المهاجم الصاعد بأحد أندية دوري الخليج العربي سعيداً بعد الفرصة التي منحها له مدرب الفريق بالمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، وإثبات وجوده بعد جلوسه على دكة البدلاء فترة طويلة.

توقيع

وقع لاعب كبير في أحد أندية دبي لمصلحة نادٍ مجاور في صفقة انتقال حر، بعد أن دخل في الأشهر الستة الأخيرة من عقده دون أن يتواصل معه أي من مسؤولي ناديه الحالي لتمديد عقده، ما جعله يقرر الانضمام إلى نادٍ آخر.

تجميد

جمد أحد أندية الألعاب الفردية بطولاته الموسمية في شهر رمضان، بحجة قلة الدعم الذي يحصل عليه من المجلس الرياضي الذي يتبع له، وقدم اعتذاراً لكل اللاعبين واللاعبات الذين استفسروا عن موعد البطولتين اللتين اعتاد تنظيمهما في هذا التوقيت من كل عام.

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