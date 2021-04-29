الامارات | بطولة السيدات تنطلق اليوم بمشاركة 5 فرق

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة السيدات تنطلق اليوم بمشاركة 5 فرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أبريل 2021

تنطلق مساء اليوم بطولة كرة القدم للسيدات، التي ينظمها اتحاد الكرة حتى الثامن من مايو المقبل، تحت إشراف لجنة كرة القدم للسيدات، بمشاركة خمسة فرق.

ويشهد اليوم الأول إقامة مباراتين، تجمع فريق الاتحاد مع فريق الإمارات، ويواجه تيتان فريق أوول بلاك. وتُلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

وقالت رئيسة لجنة كرة القدم للسيدات، أمل بوشلاخ، في تصريح صحافي: «تقام البطولة في إطار حرص اللجنة على تطوير كرة القدم للسيدات، من خلال منح الفرصة أمام لاعبات المنتخب للعودة مجدداً إلى المنافسات».

دبي Àالإمارات اليوم

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