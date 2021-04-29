الامارات | مجلس دبي يحتفل بإنجازات الرياضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي يحتفل بإنجازات الرياضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي بختام الموسم للرياضة النسائية، حيث احتفت بالإنجازات التي حققتها اللاعبات والفرق النسائية بأندية دبي والألقاب التي حصدنها خلال الموسم الرياضي 2020–2021.

جاء ذلك خلال الملتقى الذي أقيم مساء أول من أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس روضة المحرزي، ورئيسة قسم رياضة المرأة بالمجلس فوزية فريدون، ومشرفات وإداريات الفرق واللاعبات بأندية الوصل والنصر وشباب الأهلي.

وهنأت روضة المحرزي الرياضيات من لاعبات الأندية بالإنجازات والنتائج البارزة التي حققنها بالإصرار والتحدي والعزيمة خلال الموسم الماضي، وأشادت بجهودهن التي بذلنها على مدار موسم رياضي كامل حققن خلاله إنجازات كبيرة تستحق الإشادة والتكريم، وتمنت لهن التوفيق والنجاح واعتلاء منصات التتويج بالمراكز الأولى خلال جميع المواسم الرياضية المقبلة.

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