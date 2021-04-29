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الامارات | ختام دوري «الإمارات لونجين» للقفز اليوم

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دوري «الإمارات لونجين» للقفز اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تختتم اليوم منافسات النسخة التاسعة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية ورعاية لونجين، بالتعاون مع نادي الشارقة للفروسية والسباق، وهي المنافسات التي يحتضنها النادي للأسبوع الثاني على التوالي، ويتألف حفل ختام الدوري من 14 منافسة تقام على مدى يومين، وتنطلق عصر اليوم بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، وتختتم مساء غدٍ على الميدان الرملي الخارجي.

وتضم قوائم المشاركين أفضل 10 مراكز لكل فئة في بطولة الإمارات لقفز الحواجز، و30 فارساً من أصحاب أفضل النقاط في كل فئة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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