الامارات | بنزيمة يحتفل برقم تاريخي.. ومدرب تشلسي محبط من التعادل

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يحتفل برقم تاريخي.. ومدرب تشلسي محبط من التعادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ المهاجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة، فريقه ريال مدريد الإسباني، من خسارة محرجة أمام ضيفه تشلسي الإنجليزي، بإدراكه التعادل 1-1 أول من أمس، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

واحتفل بنزيمة برقم تاريخي بعد هذا الهدف، كونه ارتقى للمركز الرابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ المسابقة، خلف البرتغالي رونالدو، والأرجنتيني ميسي، والبولندي ليفاندوفسكي، وعادل أهداف النجم السابق للريال راؤول غونزاليز بـ71 هدفاً، وهو الهدف السادس له هذا الموسم.

وكان تشلسي البادئ بالتسجيل عبر الدولي الأميركي كريستيان بوليسيك (14)، وأدرك بنزيمة التعادل (29). ويلتقي الفريقان إياباً الأربعاء المقبل على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن.

وأبدى مدرب تشلسي، الألماني توماس توخيل، خيبة أمله، وقال في المؤتمر الصحافي: «إنه محبط جداً من ضياع الفوز». وتابع: «كنا نستحق التقدم في الشوط الأول، كانت هناك فرص وأنصاف فرص لم نستغلها، واستقبلت شباكنا هدفاً من كرة ثابتة».

وأضاف: «خيّب اللاعبون أملي في الشوط الأول، لأنه عندما تتاح لك مثل هذه الفرص في هذا المستوى العالي من اللعب، وتكون لديك فرصة التقدم 2-صفر أو 3-صفر، وتهدرها والأكثر من ذلك تستقبل شباكك هدفاً، فهذا أمر محبط».

بنزيمة أصبح رابع هداف في تاريخ دوري الأبطال بـ71 هدفاً.

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