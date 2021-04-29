الامارات | جمال معروف يعاود التدريبات مع العين بعد غياب 7 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن جمال معروف يعاود التدريبات مع العين بعد غياب 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مصدر داخل نادي العين لـ«الإمارات اليوم» أن عودة مهاجم الفريق جمال معروف للتدريبات الجماعية تأتي ضمن البرنامج التأهيلي الخاص باللاعب للتعافي من الإصابة التي كان تعرض لها قبل ٧ أشهر في سبتمبر 2020، خلال لقاء النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، والتي أجرى على أثرها عملية جراحية للتعافي من كسر في عظمة الشظية بالقدم اليسرى مع إصابة في رباط الكاحل استدعت التدخل الجراحي.

وقال المصدر إن جمال معروف أكمل مرحلة التعافي التي كانت تتطلب المزيد من الوقت قبل الانضمام للتدريبات الجماعية، وأضاف: «مسألة مشاركته في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي في دوري الخليج العربي غير ورادة لدى الجهاز الفني تماماً، النادي يرغب في تحضير اللاعب للموسم المقبل».

وترك غياب معروف فجوة في الجانب الهجومي للعين، الذي تأثر بصورة واضحة كون اللاعب كان أحد أبرز الخيارات الهجومية، إلى جانب زميله الدولي التوغولي لابا كودجو، لكن منذ إصابته أصبح المستوى الهجومي للفريق في تذبذب مستمر.

وكان العين صاحب المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، أجرى حصة تدريبية على ملعب خليفة بن زايد بمشاركة جميع اللاعبين تحضيراً لمواجهة كلباء الاثنين المقبل، ضمن الجولة 24. ويتطلع العين لإنهاء الموسم ببطاقة آسيوية بعد خروجه من كل المنافسات الموسم الجاري.

بات خارج حسابات العين حتى نهاية الموسم وعودته ضمن تحضيره للموسم المقبل.

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