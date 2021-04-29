اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أبطال آسيا»

برسيبوليس - الريان 18:30

باختاكور - القوة الجوية 19:00

غوا - الوحدة 21:00

الشارقة - تراكتور 22:00

السد - النصر 22:00

الوحدات - فولاد 22:00

الدوري الأوروبي

مان يونايتد - روما 23:00

فياريال - أرسنال 23:00

- غرناطة 21:00

الدوري الأردني

الفيصلي - معان 22:30

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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