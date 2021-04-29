الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أبطال آسيا»
برسيبوليس - الريان 18:30
باختاكور - القوة الجوية 19:00
غوا - الوحدة 21:00
الشارقة - تراكتور 22:00
السد - النصر 22:00
الوحدات - فولاد 22:00
الدوري الأوروبي
مان يونايتد - روما 23:00
فياريال - أرسنال 23:00
برشلونة - غرناطة 21:00
الدوري الأردني
الفيصلي - معان 22:30
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