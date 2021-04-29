الامارات | مهدي: شباب الأهلي كان رائعاً لـ90 دقيقة.. والحظ لم يخدمنا

شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي: شباب الأهلي كان رائعاً لـ90 دقيقة.. والحظ لم يخدمنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى حلم شباب الأهلي في تجاوز دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أول من أمس على يد الاستقلال الطاجيكي بعد الخسارة 1-0 في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ضمن المجموعة الأولى.

ولم يشفع لشباب الأهلي سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، بعد أن أضاع لاعبوه العديد من الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي اللقاء، حتى خطف الفريق الطاجيكي هدف الفوز عن طريق محمدجون رحيموف.

وقال مدرب شباب الأهلي، مهدي علي في المؤتمر الصحافي إن «الفريق كان رائعاً طوال الدقائق التسعين في المباراة، لكن الحظ لم يخدمنا». وأثنى على أداء اللاعبين رغم الخسارة. وقال: «أود أن أشكر اللاعبين على هذه المباراة، فقد أدوا بشكلٍ طيبٍ للغاية». وواصل بقوله: «دفاع الاستقلال كان قوياً جداً، حاولنا على مدار الشوطين، لكن لم يحالفنا التوفيق».

وظلت عُقدة دور المجموعات تلاحق شباب الأهلي، الذي ظهر للمرة الأولى في أبطال آسيا بمسماها الجديد عام 2005، وودع حينها من الدور الأول، باحتلاله المركز الأخير بالمجموعة الثالثة.

وغاب عن البطولة لأربع سنوات، وفي 2009، ودع من الدور نفسه وتكرر الأمر في 2010، ولم تختلف نسخة 2014 عن سابقتيها، إذ ودع البطولة من مرحلة المجموعات.

وكان الظهور الاستثنائي في نسخة 2015، التي خسر فيها لقب البطولة في المباراة النهائية، أمام غوانزو الصيني بهدف دون رد.

وودع شباب الأهلي نسخة 2017 من دور الـ16 على يد الأهلي السعودي. واستفاد من اعتبار الهلال منسحباً في نسخة بطولة العام الماضي بسبب فيروس كورونا، وإلغاء نتائجه، ليتأهل إلى دور الـ16، لكنه ودع البطولة بالخسارة أيضاً أمام الأهلي السعودي بركلات الترجيح. ويلتقي شباب الأهلي، الهلال السعودي مساء غد في مباراة تحصيل حاصل لن تؤثر نتيجتها في خروج شباب الأهلي.

- شباب الأهلي خسر أمام الاستقلال الطاجيكي أول من أمس ليودع رسمياً المسابقة الآسيوية.

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