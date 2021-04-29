الامارات | «الشارقة الرياضي» يُطلق «سباق الأندية للترشيد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يُطلق «سباق الأندية للترشيد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس الشارقة الرياضي، في بيان صحافي، أنه سيطلق «سباق الأندية للترشيد» ضمن سعيه لتعزيز الممارسات الإيجابية تجاه الموارد وتحقيق الإستدامة البيئية، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم الأحد الماضي بمقر المجلس، ضمن خطة الترتيبات للسباق الذي يستهدف الإدراك بأهمية البيئة وحماية مواردها من الهدر والتلوث، وتعزيز الشعور بالمسؤولية والمحافظة على موارد الماء والكهرباء والحفاظ على الممارسات الإيجابية، وانطلاقاً من أهمية الترشيد في القطاع الرياضي ووسط أندية الإمارة الباسمة، وحث مختلف فئات المجتمع على اتباع ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news