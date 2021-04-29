شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يسحق إنبى وديًا على بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى النجوم بقيادة مديره الفني عبدالناصر محمد فوزاً عريضاً برباعية دون رد أمام إنبى على بتروسبورت.

وحرص عبدالناصر على تجربة بعض لاعبيه للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين خاصة بعد المستوى الطيب الذي ظهر عليه الفريق أمام البنك الأهلى في المباراة الودية الماضية.

وأحرج النجوم لاعبي إنبي سواء بالفوز الكبير أو المستوى المميز الذي قدمه الفريق في اللقاء الودي.

ويستثمر عبدالناصر محمد فترة توقف دوري القسم الثاني بعدة وديات بعلاج بعض الأخطاء الفنية قبل استئناف البطولة.