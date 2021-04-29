شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة المقاولون العرب مساء غدٍ الخميس بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

في حراسة المرمي: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.