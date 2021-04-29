شكرا لقرائتكم خبر الهروب من حسابات الهبوط يجمع القادسية بالفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الفيصلي ضيفا على القادسية اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في مباراة مقدمة من الجولة الـ 28 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب مشاركة الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويحتل القادسية المركز العاشر برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، ويبحث كل منهما عن اقتحام المناطق الدافئة والابتعاد عن حسابات الهبوط.

خلال الفترة الماضية، عمل المدير الفني للقادسية، التونسي يوسف المناعي على تصحيح الأخطاء المتكررة، كما جهز بديلي الثنائي الغائب عن الفريق، الكولومبي دانيلو أسبريا الموقوف بالبطاقة الحمراء، والبرازيلي إدسون فيليبي دا كروز، الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مع الفريق.

في الجانب الآخر، استعاد المدير الفني للفيصلي، البرازيلي شاموسكا لاعبه الهولندي البارز هشام فايق، وذلك خلال التحضيرات النهائية التي سبقت مواجهة اليوم.

وشدد شاموسكا على لاعبي فريقه بضرورة بذل أقصى مجهود لحصد النقاط الثلاث والتقدم خطوة للأمام وتجنب الدخول في صراع الهبوط، خصوصا أن الفريق تنتظره مباراة نهائية في كأس الملك ويتوجب عليه أن يكون في وضع مستقر قبلها.

وبعد أن نال اللاعبون الراحة البدنية الكافية في ظل عدم خوض أي مباراة في الجولة السابقة، استغل المدرب هذه الفرصة من أجل الاطمئنان على مراحل العلاج لعدد من اللاعبين بهدف إشراكهم في بقية المباريات المتبقية الحاسمة للفريق.

كما يعود الحارس أحمد الكسار للقائمة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به والتي كانت عبارة عن كدمة في الركبة.

والتقى الفريقان 19 مرة، تعادلا في 7 منها، وفاز الفيصلي 7 مرات مقابل 5 للقادسية.

وهجوميا يتفوق القادسية في الدوري، إذ سجل 39 هدفا مقابل 32 للفيصلي.

وعلى مستوى الدفاع، تلقى القادسية 40 هدفا، مقابل 33 للفيصلي.