بدء بطولات براعم التنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينظم الاتحاد السعودي للتنس اليوم بالتعاون مع مكاتب وزارة الرياضة بالرياض وجدة والدمام والأحساء بطولات البراعم تحت 8 سنوات وتحت 12 سنة. وتقام المنافسات على ملاعب اتحاد اللعبة في الرياض وبنادي الاتحاد ومدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى للمشاركة في بطولة المميزين الشهر المقبل.



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