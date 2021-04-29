شكرا لقرائتكم خبر الثالثة .. مسرح التنافس على لقب هداف أبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انفرد مهاجم الدحيل القطري، الكيني الدولي مايكل أولونغا بصدارة ترتيب هدافي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال 5 مباريات، فيما تبقت لفريقه مباراة أخيرة في المجوعة الثالثة التي تضم أيضا فرق الأهلي واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.

ويصل الفرق بين ألونغا وأقرب ملاحقيه إلى 3 أهداف، حيث يليه في المركز الثاني، مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، ومهاجم الاستقلال الإيراني شيخ دياباتي، وثلاثتهم تلعب فرقهم في مجموعة واحدة.

وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 127 هدفا خلال 50 مباراة في المجموعات من الخمس من الأولى وحتى الخامسة، بمعدل 2.54 هدف في المباراة الواحدة.

هدافو دور المجموعات حتى الجولة الخامسة:

