الثالثة .. مسرح التنافس على لقب هداف أبطال آسيا

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ويصل الفرق بين ألونغا وأقرب ملاحقيه إلى 3 أهداف، حيث يليه في المركز الثاني، مهاجم الأهلي، السوري عمر السومة، ومهاجم الاستقلال الإيراني شيخ دياباتي، وثلاثتهم تلعب فرقهم في مجموعة واحدة.
وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل 127 هدفا خلال 50 مباراة في المجموعات من الخمس من الأولى وحتى الخامسة، بمعدل 2.54 هدف في المباراة الواحدة.
هدافو دور المجموعات حتى الجولة الخامسة:
- مايكل أولونغا (الدحيل) 7 أهداف
- عمر السومة (الأهلي) 4 أهداف
- شيخ دياباتي (الاستقلال الإيراني) 4 أهداف
- بافيتمبي قوميز (الهلال)، عبدالرزاق حمدالله (النصر )، خالد باوزير وسالم صالح (الشارقة)، مانوتشير جليلوف (الاستقلال الطاجيكي)، زافار بولفانوف (أجمك)، فارشيد إسماعيلي ومهدي قائدي (الاستقلال الإيراني)، شهريار موغانلو (بيرسيبوليس) 3 أهداف
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