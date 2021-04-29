تشافي يشبه مواجهة النصر بالنهائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق السد، الإسباني تشافي هيرنانديز مواجهة اليوم أمام النصر في بدوري أبطال آسيا، بالنهائي الذي يجب التتويج بنتيجته. وقال تشافي «لابديل لنا اليوم عن الفوز لضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16. ندرك أن المواجهة ستكون صعبة وأمام فريق قوي ليس أمامه هو الآخر غير الفوز . ونعلم أن النصر سيعمل لتدارك هزيمته أمام الوحدات الأردني، لكننا أيضا نطمح للتأهل خاصة أننا اعتدنا اللعب تحت الضغط».

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