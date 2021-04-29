نجاة النصر في عبور السد

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فبعد أن كان حسم التأهل إلى الدور المقبل (الـ16) بيد النصر، خسر الفرصة عندما انهزم أمام الوحدات الأردني الذي ودع رسميا بنتيجة 1 /2، ليتعقد الموقف من جديد ويجد النصر نفسه مطالبا بالفوز اليوم إذا ما أراد التأهل مباشرة إلى الدور المقبل، حيث يملك 8 نقاط ولن يكفيه غير الفوز لاستعادة الصدارة من السد الذي يملك 10 نقاط، وهو ما يجعل الأخير يدخل المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل مباشرة.
ويزداد موقف النصر سوءا بعد تأكد غياب لاعب وسطه المهاجم عبدالفتاح عسيري الذي انضم إلى قائمة المصابين، كما يفقد أيضا، لاعب الوسط المهاجم الآخر سامي النجعي بداعي تراكم البطاقات، فيما يغيب لاعب الوسط مختار علي أيضا بعد انضمامه إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا.
ويدخل السد المباراة برغبة الفوز والثأر من النصر الذي تمكن من الفوز عليه ذهابا بنتيجة 3/ 1، لكن التعادل أيضا سيكون كافيا بالنسبة له خاصة وأنه سيحقق له هدف التأهل المباشر إلى دور الـ16، أما خسارته فتعني تأهل النصر مباشرة، فيما قد يتأهل السد من بوابة أصحاب المراكز الثانية الأفضل في المجموعات.
وتشهد المجموعة الرابعة اليوم أيضا مواجهة الوحدات الأردني وفولاد الإيراني على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، علما أن كليهما فقد فرصة التأهل إلى الدور المقبل، فقط يريد الوحدات رفع رصيده والابتعاد عن قاع المجموعة ورد الدين لفولاد الذي فاز عليه ذهابا 1/ 0، فيما يسعى الأخير لتأكيد تفوقه في المباراة الأولى.
قبل المواجهة:
- تواجها بدوري أبطال آسيا 7 مرات، فاز النصر مرتين والسد مرتين وتعادلا 3 مرات.
- السد أكثر فرق المجموعة تسجيلا للأهداف بواقع 8 أهداف، يليه النصر (7 أهداف).
- تلقى النصر 4 أهداف، فيما استقبل السد 5 أهداف.
- يتصدر حمدالله هدافي المجموعة بـ 3 أهداف، مقابل هدفين للاعبي السد خوخي بوعلام وسانتي كازولا ومثلهما للاعب فولاد لوسيانو بيريرا.
- يغيب عن النصر عبدالفتاح عسيري وسامي النجعي.
- يغيب عن السد مدافعه البرازيلي بيدرو ميغيل لتراكم البطاقات.
- فرصة تأهل النصر مباشرة تكمن في الفوز فقط بينما يلعب السد بفرصتي الفوز أو التعادل.
- يستعيد النصر خدمات نورالدين أمرابط وعبدالله مادو.
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