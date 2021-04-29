نجاة النصر في عبور السد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرمي النصر بكامل أسلحته المتاحة عندما يواجه السد القطري في التاسعة مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في ختام لقاءات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

فبعد أن كان حسم التأهل إلى الدور المقبل (الـ16) بيد النصر، خسر الفرصة عندما انهزم أمام الوحدات الأردني الذي ودع رسميا بنتيجة 1 /2، ليتعقد الموقف من جديد ويجد النصر نفسه مطالبا بالفوز اليوم إذا ما أراد التأهل مباشرة إلى الدور المقبل، حيث يملك 8 نقاط ولن يكفيه غير الفوز لاستعادة الصدارة من السد الذي يملك 10 نقاط، وهو ما يجعل الأخير يدخل المباراة بفرصتي الفوز أو التعادل للتأهل مباشرة.

ويزداد موقف النصر سوءا بعد تأكد غياب لاعب وسطه المهاجم عبدالفتاح عسيري الذي انضم إلى قائمة المصابين، كما يفقد أيضا، لاعب الوسط المهاجم الآخر سامي النجعي بداعي تراكم البطاقات، فيما يغيب لاعب الوسط مختار علي أيضا بعد انضمامه إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا.

ويدخل السد المباراة برغبة الفوز والثأر من النصر الذي تمكن من الفوز عليه ذهابا بنتيجة 3/ 1، لكن التعادل أيضا سيكون كافيا بالنسبة له خاصة وأنه سيحقق له هدف التأهل المباشر إلى دور الـ16، أما خسارته فتعني تأهل النصر مباشرة، فيما قد يتأهل السد من بوابة أصحاب المراكز الثانية الأفضل في المجموعات.

وتشهد المجموعة الرابعة اليوم أيضا مواجهة الوحدات الأردني وفولاد الإيراني على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، علما أن كليهما فقد فرصة التأهل إلى الدور المقبل، فقط يريد الوحدات رفع رصيده والابتعاد عن قاع المجموعة ورد الدين لفولاد الذي فاز عليه ذهابا 1/ 0، فيما يسعى الأخير لتأكيد تفوقه في المباراة الأولى.

قبل المواجهة:

