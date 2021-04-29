7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم العديد من الأخبار الرياضية المهمة منها، اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون، وإصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا، واعتماد مجلس الأهلى قلادة النادى الذهبية.

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، المقرر أقامتها غداً الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري الممتاز، وهم حكم ساحة إبراهيم نور الدين، وحكم مساعد أول سمير جمال وحكم مساعد ثانى رجب محمد، وحكم رابع وليد الصيد، وحكم فيديو طارق مجدى، وحكم مساعد فيديو حسني سلطان.

سلبية اختبارات كورونا فى دجلة قبل مواجهة بتروجت بالكأس أعلن مسئولو وادى دجلة، عن سلبية اختبارات رابيد تيست التي خضعها لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، ما يؤكد سلامة وجاهزية جميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، للتواجد في مباراة بتروجت المقرر لها غدا الخميس في ربع نهائي كاس مصر. كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس. اللجنة الأولمبية تنفي شطب مرتضى منصور وخالد زين نفى مسئولو اللجنة الأولمبية ما تردد عن إقدام اللجنة على شطب الثنائي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار خالد زين رئس الجنة الأولمبية السابق وحرمانهما من مزاولة أي نشاط رياضي. 10 ناشئين يخوضون التدريب مع فريق الزمالك شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، والمقامة على ملعب النادي، تواجد 10 لاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء. اعترف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بندمه على انهاء مسيرته الكروية خارج اسوار الزمالك، موضحا أنه اخطأ أيضا حينما قطع مسيرته الاحترافية في أوروبا قبل انتهاء عقده الذي كان يمتد لموسمين.

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