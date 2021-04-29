شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يحقق فوزه الثانى على الأهلي ويقترب من درع دورى السوبر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سبورتنج في الفوز بثاني مواجهات الدور النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة سيدات على حساب النادي الأهلي بنتيجة 76\86. وتستضيف صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر مواجهات دور نهائي دوري السوبر المقامة بنظام Best of 5.

وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز في ثاني المواجهات بينه وبين النادي الأهلي، بعد أن فاز في اللقاء الأول بنتيجة 94\69.

وانتهت الفترة الأولى بين الأهلي وسبورتنج لصالح النادي الأهلي بنتيجة 20\23 قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 32\38.

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب النادي الأهلي وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة ٦٣/٥٢ ويؤكد فوزه باللقاء وينهي المباراة بنتيجة 76\86 في الفترة الرابعة والأخيرة.

ومن المنتظر ان تقام المباراة الثالثة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل على نفس الصالة في تمام الساعة التاسعة مساءً.