شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 28/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 28/4/2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتي جاء في مقدمتها إصابة محمد أبو جبل بفيروس كورونا واقتراب جنش لحراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون، وعودة فريق الطائرة غدا بعد خسارة بطولة أفريقيا.

كشف محمد اللقانى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك عن عودة الفريق إلى القاهرة غدا الخميس بعد خسارة لقب أفريقيا فى البطولة التى اختتمت أمس فى تونس.

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم أن إدارة نادي جالاتا سراي قررت بشكل رسمي تفعيل عقد شراء مصطفي محمد مهاجم الفريق المعار من نادي الزمالك نهائيا.

وضع مسئولو نادي الزمالك، حل جديد لإنهاء ملف التجديد للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذى ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.

يخضع محمد عبد الشافي، ظهير أيسر الزمالك، لمسحة طبية جديدة خلال 48 ساعة، للكشف عن فيروس كورونا.

اقترب محمد عبد الغني مدافع الزمالك، من العودة للتشكيلة الأساسية لفريقه، في مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس.

نفى مسئولو اللجنة الأولمبية ما تردد عن إقدام اللجنة على شطب الثنائي مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار خالد زين رئس الجنة الأولمبية السابق وحرمانهما من مزاولة أي نشاط رياضي.