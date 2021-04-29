شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عواد من معسكر مباراة المقاولون لعدم الالتزام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.