شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد عواد من معسكر مباراة المقاولون لعدم الالتزام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق، من معسكر الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب في الدوري الممتاز، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.
ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: محمود "جنش".
خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
خط الهجوم: يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – زيزو – مروان حمدي.
الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم ويضع عينه علي عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ علي صدارة الدورى حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتي فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.