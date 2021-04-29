شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على نامونجو التنزانى ويتأهل لربع نهائى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز، فوزا على نظيره نامونجو التنزانى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء عقب تمريرات رائعة مع زملائة عمر جابر، وإبراهيم حسن قبل أن يسدد الكرة فى شباك حارس فريق نامونجو التنزانى.

وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة ويبقى الفريق الزامبى عند النقطة الـ9.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: محمود حمادة - محمود صابر - إسلام عيسى - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - جون أنطوي - إبراهيم عادل - دييجو رولان - أحمد فتحي - نبيل دونجا - أحمد توفيق