الامارات | بالصور.. مانشستر سيتي يطير فرحاً في باريس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مانشستر سيتي يطير فرحاً في باريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طار مانشستر سيتي فرحاً بعد الفوز على مضيفه باريس سان جيرمان 2-1 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ليسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر الأسبوع المقبل في مدينة مانشستر.

وكان سان جيرمان متقدماً بهدف البرازيلي ماركينيوس، قبل أن يعادل البلجيكي دي بروينه النتيجة ثم جاء دور الجزائري رياض محرز لتوجيه الضربة القاضية.

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