الامارات | ملخص مباراة مانشستر سيتي وسان جرمان.. محرز يوجه لدغة موجعة للمستضيف

شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة مانشستر سيتي وسان جرمان.. محرز يوجه لدغة موجعة للمستضيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز لدغة موجعة الى الفريق المنافس باريس سان جرمان عندما باغته بهدف الفوز الثاني 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وكان باريس سان جرمان الفرنسي المبادر إلى تسجيل هدف التقدم بعد ربع ساعة على بداية المباراة التي أقيمت على ارضه، من كرة رأسية للبرازيلي ماركينيوس.

وضغط صاحب الأرض بكامل قواه لتعزيز تقدمه بهدف ثاني لكن نجوم مانشستر سيتي قلبوا الموازين في الشوط الثاني ليسجل البلجيكي كيفن دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 64.

وحصل "السيتي" على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب إلى منطقة الجزاء في الدقيقة 71، فانبرى لها رياض محرز بعد مشاورات مع دي برون وسددها لتخترق حائط الصد وتسكن زاوية مرمى باريس سان جرمان وسط ذهول الحارس ولاعبي الفريق.

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط سان جرمان السنغالي ادريسا غانا غي في الدقيقة 77 وسيغيب بالتالي عن مباراة الاياب المقررة في مانشستر الثلاثاء المقبل حيث يحتاج سيتي الى التعادل فقط ليبلغ النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

اما سان جرمان الذي يمني النفس ببلوغ النهائي للمرة الثانية تواليا بعد خسارته العام الماضي امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1، فيتعين عليه الفوز بفارق هدفين، او هدف في حال كانت النتيجة اعلى من 2-1.

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