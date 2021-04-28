شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان ضد مان سيتي: محرز يقرب السيتي من إنجاز تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خطا مانشستر سيتي خطوة كبيرة نحو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك بعد أن حقق النادي الإنجليزي الفوز خارج قواعده على باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من المسابقة.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متفوقين بهدف نظيف من توقيع المدافع البرازيلي ماركينيوس بعد 15 دقيقة من البداية.

وفي الشوط الثاني دخل الضيوف المباراة بشكل أفضل بكثير، ونجحوا في تعديل النتيجة في الدقيقة 64 عن طريق لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين.

وبعد هدف الضيوف ب 7 دقائق، تمكن مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثاني بواسطة الجناح المهاجم الجزائري رياض محرز.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، تعرض أصحاب الأرض لإنتكاسة أخرى بخسارة لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي الذي تعرض لطرد مباشر بعد تدخل عنيف على لاعب وسط مانشستر سيتي، إيلكاي جوندوجان.

رجل المباراة:

حصل رياض محرز على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من الجناح الجزائري الذي سجل هدفًا غاليًا للضيوف.

بجانب هدفه، كان محرز هو أكثر لاعب ربحًا للإلتحامات في المباراة (10)، وثاني أكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغة (3)، وثاني أكثر اللاعبين افتكاكًا للكرة من المنافس (3).

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- المدافع البرازيلي ماركينيوس سجل في الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي لدوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي. ثالث لاعب يحقق ذلك في المسابقة بعد كريستيانو رونالدو (3 مواسم متتالية من 2012 لـ 2014) وأنطوان جريزمان (2016 و2017).

- أنخيل دي ماريا صنع الهدف رقم 103 بقميص باريس سان جيرمان، ليعادل الرقم القياسي في النادي بأسم اللاعب البوسني السابق، سافيت سوسيتش، ويصبح أفضل صانع أهداف في تاريخ باريس سان جيرمان.

- هناك هدف برازيلي على الأقل في كل دور نصف نهائي من أخر 5 نسخ بدوري الأبطال (دانييل ألفيس 2017، مارسيلو 2018، لوكاس مورا 2019، ماركينيوس في 2020 و2021)

- كيفن دي بروين سجل في جميع المباريات ال3 التي لعبها مع مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال. أكثر فريق سجل ضده خلال مسيرته في المسابقة.

- دي بروين هو رابع لاعب مختلف يسجل في 3 مواجهات متتالية ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال بعد ليونيل ميسي وماركوس راشفورد ونيمار (4).

- دي بروين سجل 5 وصنع 5 في أخر 9 مباريات له بدوري الأبطال.

- دي بروين هو رابع بلجيكي يسجل في نصف نهائي دوري الأبطال بعد فيليبي ليونارد (1998، موناكو) رادا ناينجولان (2018، روما) وديفوك أوريجي (2019، ليفربول).

- دي بروين هو البلجيكي الثالث الذي يسجل 10 أهداف أو أكثر في دوري الأبطال بعد دريس ميرتنز (16) وروميلو لوكاكو(13)

- رياض محرز اشترك بالتسجيل في كل مباراة من أخر 4 مباريات له بدوري الأبطال (سجل 2 وصنع 2)

- محرز سجل هدفه الثامن في دوري الأبطال ليعادل سجل ياسين براهيمي كأفضل هداف جزائري في المسابقة.

- إدريسا جاي هو أول لاعب يتعرض للطرد مرتين خلال موسم واحد من دوري الأبطال (ضد لايبزيج وضد مان سيتي) منذ ألفارو أربيولا مع ريال مدريد في موسم 2012/2013.

- اصبح كيليان مبابي (22 عامًا و129 يومًا) هو ثاني أصغر لاعب في تاريخ دوري الأبطال يصل إلى مباراته رقم 45 في المسابقة، بعد إيكر كاسياس مع ريال مدريد (بعمر 21 عامًا و338 يومًا).

- مانشستر سيتي فاز في آخر 18 مباراة خاضها خارج أرضه في مختلف البطولات، وحافظ على نظافة شباكه (9) بنفس عدد الأهداف التي تلقاها (9) خلال تلك الفترة.

- بيب جوارديولا خاض الدور نصف النهائي لدوري الأبطال كمدرب للمرة الثامنة في مسيرته، معادلًا الرقم القياسي في المسابقة في هذا الشأن والمدون بأسم جوزيه مورينيو.

- باريس سان جيرمان فشل في تحقيق الفوز خلال مبارياته ال4 ضد مانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية (تعادل 2 وخسر 2). فقط ضد يوفنتوس (8) خاض عدد مباريات أكبر دون الفوز على منافس في المسابقات الأوروبية أكثر من مانشستر سيتي.

- رياض محرز أصبح ثالث لاعب جزائري يلعب في نصف نهائي دوري الأبطال بعد رابح ماجر في أبريل من عام 1987 (مع بورتو ضد دينامو كييف) وعلي بن عربية في أبريل من عام 1998 (مع موناكو ضد يوفنتوس).

- بيب جوارديولا اليوم سيعادل رقم كارلو أنشيلوتي كأكثر مدرب خاض مباريات في أدوار خروج المغلوب لـ دوري أبطال أوروبا (62 مباراة).