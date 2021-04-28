شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم نامونجو بهدف دون رد في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره نامونجو التنزاني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء في بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، لاعبه إبراهيم عادل في الدقيقة 65 من عمر اللقاء الذي اقيم في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وضمن بيراميدز التأهل إلى دور الـ8 للكونفدرالية ووصل إلى النقطة 12 في المركز الثاني خلف المتصدر الرجاء المغربي برصيد 15 نقطة.