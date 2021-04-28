شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يُسقط باريس سان جيرمان ويقترب من نهائي دوري الأبطال .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا في موسمها الحالي.

تقدم باريس سان جيرمان عن طريق رأسية رائعة من المدافع ماركينيوس في الدقيقة 15 من الشوط الأول الذي انتهى بفوز باريس سان جيرمان بهدف نظيف بعدما فرض سيطرته التامة على أحداثه.

وبدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بهجوم ضاغط على دفاع سيتي وأسفر هذا الضغط عن هدف التعادل عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة 64، قبل أن يضاعف رياض محرز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وشهدت الدقيقة 77 إشهار البطاقة الحمراء في وجه إدريسا جايي موتسط ميدان باريس سان جيرمان بعد تدخل عنيف على قدم جندوجان قائد وسط مانشستر سيتي.

ويقترب مانشستر سيتي بهذا الفوز الذي حققه في عقر دار باريس سان جيرمان من التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو أي تعادل أو حتى الخسارة بهدف نظيف خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها بعد أسبوع على ملعت الاتحاد.

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر- روبين دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

الوسط: جندوجان- رودري- دي بروين

الهجوم: رياض محرز- فودين- برناردو سيلفا

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير

الوسط: فيراتي- باريديس- جايي

الهجوم: دي ماريا- نيمار- مبابي