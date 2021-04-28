شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري يغيب عن مواجهة الزمالك المقاولون بسبب الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، عن لقاء المقاولون العرب، المقرر له غدا الخميس في الدوري الممتاز.

يأتي غياب الجزيري بسبب حصوله على الإنذار الثالث بلقاء البنك الأهلي الأخير، حيث كان قد سبق للاعب أن حصل على إنذارين مع فريقه السابق المقاولون.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

فيما خاض محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأربعاء.

حيث قام الونش بالجري الخفيف حول الملعب، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في الدوري الممتاز وهي عبارة عن كدمة في الركبة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على التحدث مع الونش من أجل الاطمئنان عليه ، كذلك وجه له بعض التعليمات ليقوم بتنفيذها أثناء خوض التدريبات التأهيلية.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

من جهة أخرى خصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية للاعبين عبارة عن التحرك داخل الملعب وذلك خلال التدريبات مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وقاد كارتيرون ومعه أسامة نبيه المدرب العام هذه الفقرة.. كما ركز خلالها كارتيرون مع اللاعبين على بعض الأمور الفنية الخاصة وتوجيه تعليمات ونصائح لهم، وتصحيح بعض الأخطاء .

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.