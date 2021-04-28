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فيديو .. هدف رياض محرز فى مرمى باريس سان جيرمان

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير

الوسط: فيراتي- باريديس- جايي

الهجوم: دي ماريا- - مبابي

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تشكيل لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر- روبين دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

الوسط: جندوجان- رودري- دي بروين

الهجوم: رياض محرز- فودين- برناردو سيلفا

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هدف ماركينيوس

هدف دي بروين

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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