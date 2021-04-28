شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هدف رياض محرز فى مرمى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تشكيل باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: كيلور نافاس
الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير
الوسط: فيراتي- باريديس- جايي
الهجوم: دي ماريا- نيمار- مبابي
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تشكيل لمانشستر سيتي
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: والكر- روبين دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو
الوسط: جندوجان- رودري- دي بروين
الهجوم: رياض محرز- فودين- برناردو سيلفا
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هدف ماركينيوس
هدف دي بروين