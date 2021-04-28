اخبار الرياضه

فيديو .. هدف دي بروين في مرمى باريس سان جيرمان

0 نشر
عمرو الصاوي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. هدف دي بروين في مرمى باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: كيمبيمبي- ماركينيوس- فلورينزي- باكير

الوسط: فيراتي- باريديس- جايي

الهجوم: دي ماريا- - مبابي

....
تشكيل لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر- روبين دياز- جون ستونز- جواو كانسيلو

الوسط: جندوجان- رودري- دي بروين

الهجوم: رياض محرز- فودين- برناردو سيلفا

..

هدف ماركينيوس

هدف دي بروين

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا