شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائي الأبطال.. 5 معارك طاحنة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل بطل فرنسا باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكن سيتعين عليه تجاوز مانشستر سيتي الإنجليزي لتكرار ما حدث العام السابق ومحاولة تعزيز حظوظه للفوز باللقب الأوروبي للمرة الأولى.

ويلتقي أثرياء باريس مع السيتيزنز في ملعب بارك دي برينس في ذهاب الدور نصف النهائي، حيث يسعى كلاهما لاتخاذ خطوة أخرى نحو أول لقب لدوري أبطال أوروبا.

وسيواجه السيتيزنز باريس سان جيرمان وهو يُعاني من سوء نتائج محلية، حيث خسر رجال ماوريسيو بوتشيتينو خمس مباريات من أصل ثماني مباريات في الدوري الفرنسي، وفشلوا في الفوز بآخر مباراتين في دوري أبطال أوروبا في باريس، وخسروا في المباراة الافتتاحية أمام مانشستر يونايتد في نفس الملعب.

ومع ذلك، فإن الثنائي نيمار ومبابي يمثلون دائمًا تهديدًا لأي فريق في كرة القدم العالمية، حتى بالنسبة لفريق مثير للإعجاب مثل مانشستر سيتي - مما يجعل مواجهتهم القادمة مع باريس سان جيرمان فرصة رائعة.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 معارك مُنتظرة في موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي:

5- كورزاوا ضد محرز:

استغرق رياض محرز بعض الوقت للاستقرار لإثبات نفسه في مانشستر سيتي، ولكن بمجرد أن فعل ذلك، لم يعد هناك عودة إلى الوراء. لقد أصبح النجم الدولي الجزائري أحد أكثر اللاعبين المحوريين في هجوم السيتيزنز.

مع احتمال عودة عبده ديالو إلى لياقته في المباراة، من المرجح أن يكون ليفين كورزاوا هو اللاعب الذي تم اختياره للعب في مركز الظهير الأيسر. عاد كورزاوا مؤخرًا من الإصابة ولعب الكثير من الدقائق في المباريات الأخيرة في الدوري أمام ميتز، مما يشير إلى أنه قد يكون في التشكيلة الأساسية لبدء المباراة على ميتشيل باكر.

سيتم تكليف كورزاوا بالتعامل مع التهديد الهائل الذي يحمله محرز، بالنظر إلى أنه يكمل ما يقرب من مراوغتين بمعدل نجاح 68٪. الجناح المخادع لمانشستر سيتي يبلغ متوسطه 8.67 حركة تقدمية في كل مباراة، لذلك سيتعين على الظهير الفرنسي مراقبة محرز جيدًا.

4- كيمبيمبي ضد فيل فودين:

ثبت أن توقع طريقة هجوم مانشستر سيتي كانت مهمة صعبة للغاية في الماضي، بالنظر إلى شغف جوارديولا بالخيارات غير التقليدية في هذا الصدد. ومع ذلك، بالنظر إلى الأداء الرهيب لجابرييل جيسوس (ستة أهداف في 15 مباراة)، يمكن أن يُعيد فيل فودين دوره، على غرار ما لعبه ضد توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

مع استبعاد ماركينيوس من المباراة، فإن عبء تخفيف تهديد اللاعب الإنجليزي سوف يقع على بريسنيل كيمبيمبي. كان النجم الفرنسي أحد الأبطال المجهولين خلال وصولهم إلى النهائي العام الماضي وقد تألق كثيرًا في غياب ماركينيوس.

وأثبت فودين أنه لاعب صعب إيقافه في الأسابيع الأخيرة. سجل فودين هدفين متأخرين في آخر مباراتين له في دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي ليقودهم إلى الدور نصف النهائي ويأمل أن يفعل الشيء نفسه أمام باريس سان جيرمان أيضًا.

3- فيراتي ضد دي بروين:

واحدة من أكثر المعارك المنتظرة في المباراة هي المبارزة بين اثنين من أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا، كيفين دي بروين وماركو فيراتي. تجاهل دي بروين، مخاوف الإصابة التي تعرض لها هذا الموسم وكان في أفضل حالاته.

بينما يعد فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، أحد أفضل صانعي الألعاب في أوروبا. يبلغ متوسط لاعب الوسط الإيطالي الصغير 90 تمريرة في كل مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى جانب 8.61 تمريرة تقدمية وتمريرتين رئيسيتين.

قدرته الممتازة على الكرة إلى جانب 2.78 في التعامل مع المباراة، تجعله لاعبًا جيدًا للغاية في الوسط. سيتعين عليه توخي الحذر من وجود دي بروين وتجنب منحه الكثير من الوقت والمساحة والكرة عند قدميه. إن قدرة البلجيكي على انتقاء زملائه في أي مكان عبر الملعب بأي من القدمين لا مثيل لها تقريبًا، وستشكل تهديدًا كبيرًا لباريس سان جيرمان.

2- نيمار ضد رودريجو:

عادةً ما يكون تثبيت موقع نيمار في منطقة واحدة من الملعب مهمة صعبة بالتأكيد لأنه يُحب أن يتحرك عبر الثلث الأخير بحرية كاملة، والتقاط الكرة في مساحات صغيرة لإيذاء الخصم. ومع ذلك، لديه موهبة في التقاط الكرة في المناطق المركزية، وهو أمر قد يُكلف رودريجو بمنعه.

يبلغ متوسط عدد أهداف نيمار ثمانية أهداف في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم يأتي في المرتبة الثانية بعد زميله كيليان مبابي - وهو أيضًا أحد أفضل اللاعبين المُبدعين في المسابقة. فقط مبابي (35) راوغ لاعبًا مرات أكثر من نيمار 34 بين جميع اللاعبين المُشاركين في المسابقة، ولعب البرازيلي أقل منه بنحو 250 دقيقة.

رودري هو أفضل خيار بالنسبة للمدرب جوارديولا لتثبيت خط وسطه إما بنفسه أو إلى جانب فرناندينيو، وسيتعين على الإسباني أن يكون حريصًا للغاية على عدم تحمل نيمار للكرة في أي وقت. إنه أحد المهاجمين الأكثر اكتمالا في هذا الجيل، وهو قادر على إيذاء الخصم من أي مكان في الثلث الأخير، كما أظهر أمام فريق بايرن ميونيخ بتمريرات مذهلة.

1- مبابي ضد روبن دياز:

نجح روبن دياس في اجتياز معظم الاختبارات التي واجهها في بداية مسيرته القصيرة في مانشستر سيتي حتى الآن. ومع ذلك، سيواجه الآن ربما أصعبهم جميعًا حيث سيتم تكليف نجم السيتيزنز بإيقاف كيليان مبابي.

بالطبع من الصعب إيقاف مبابي. يمكن للنجم الفرنسي أن يلعب في أي مكان عبر الخطوط الهجومية، لكنه غالبًا ما يصطف كمهاجم تحت قيادة بوتشيتينو. قدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا واحدة من أكثر العروض إثارة لهذا الموسم حيث مزق برشلونة في نو كامب بثلاثية حيث فاز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-1. مبابي هو وصيف هداف البطولة حتى الآن برصيد ثمانية أهداف بفارق هدفين فقط عن مهاجم بوروسيا دورتموند لإيرلينج هالاند.

وجهت ثنائيته ضربة قوية لبايرن في ربع النهائي وسجل بشكل عام 37 هدفاً في جميع المسابقات، يبدو مبابي أكثر حدة من أي وقت مضى. قدم دياس موسمًا رائعًا في حد ذاته، حيث افتخر