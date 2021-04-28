شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في التدريبات اليوم الأربعاء وذلك عقب تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة، والتى خاض بسببها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

وبات فتوح جاهزا من الناحية الطبية للقاء الغد أمام المقاولون العرب.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.