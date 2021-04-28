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أحمد فتوح ينتظم في تدريبات الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، في التدريبات اليوم الأربعاء وذلك عقب تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة، والتى خاض بسببها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

وبات فتوح جاهزا من الناحية الطبية للقاء الغد أمام المقاولون العرب.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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