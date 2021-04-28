شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نورالدين حكمًا لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن حكام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والمقاولون العرب غدا الخميس.

ويتكون طاقم التحكيم من:

إبراهيم نور الدين حكما للساحة

سمير جمال ورجب محمد مساعدين

وليد الصياد حكما رابعا

طارق مجدي حكم فيديو

حسني سلطان مساعد حكم فيديو

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.