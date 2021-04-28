شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخوضون فقرة تأهيلية خفيفة.. وكارتيرون يجتمع مع ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة تأهيلية خفيفة للاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر الزمالك، وذلك تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ضمن البرنامج البدني الموضوع استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

حيث خاض اللاعبون تدريبات بالركض حول الملعب لمدة ٥ دقائق، ثم قام كارتيرون بتقسيمهم إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب.

كما قام اللاعبون بأداء بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وبعض الإطالات.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الحديث بشكل سريع مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وتحدث كارتيرون مع ساسي في بعض الأمور الفنية، كما وجه له بعض النصائح والتعليمات، ليقوم بتنفيذها خلال التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.