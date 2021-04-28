شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل واستشفاء للاعبي الزمالك .. وكارتيرون يستعين بـ 10 ناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تأهيلية واستشفاء قبل انطلاق التدريبات التي ستقام بعد قليل، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا الخميس.

وأدى اللاعبون الفقرة تحت إشراف فيرناندو مخطط الأحمال، والجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي والبدني الموضوع للاعبين، من قبل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون.

وتشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمقامة حاليا على ملعب النادي، تواجد 10 لاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

حيث قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاستعانة بهؤلاء الناشئين وهم: سيف فاروق جعفر وحسين فيصل وحسام عبدالمجيد وحسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد عيد ويوسف أسامة وحمدي علاء والحارسان أحمد نادر السيد ومحمد فتحي قنديل.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.