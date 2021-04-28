شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة والبنك الأهلي.. أكبر انتصارين للزمالك في الدور الأول من الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشوار الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز بعدما خاض 17 لقاء حيث يحتل الأبيض صدارة البطولة برصيد 39 نقطة.

وكانت نتيجة 4-1 هي أكبر فوز للفريق وحققها في مباراتين.. حيث فاز على المقاصة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة العاشرة للدوري.

سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول في الدقيقة 14 من ركلة جزاء وأضاف يوسف إبراهيم أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، وسجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث للأبيض والثاني له في الدقيقة 62، وأحرز يوسف أوباما الهدف الرابع للزمالك والثاني له في الدقيقة 76، وتمكن مروان حمدي من إحراز هدف المقاصة في الدقيقة 80.

وكرر الزمالك فوزه برباعية مقابل هدف على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري، وسجل أهداف الزمالك كل من: حميد أحداد «هدفين» ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بواقع هدف لكل منهما.