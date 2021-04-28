شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الزمالك بالدور الأول من الدوري.. الأصلب دفاعيًا وثانى أقوى هجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ينهي منافسات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز في صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

ويعد الفريق أحد أقوى الفرق هجوميا في مسابقة الدوري برصيد 30 هدفا وضعته في المركز الثانى خلف الأهلي 31 هدفا، كما أن الفريق يعد الأقوى دفاعيا بعدما استقبلت شباكه 9 أهداف خلال منافسات الدور الأول.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك تقريرا استعرض خلاله حصاد هدافي الفريق في الدور الأول.

يعتلي يوسف أوباما قائمة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، ويتواجد أشرف بن شرقي في المركز الثاني برصيد 6 أهداف، ويحتل إمام عاشور المركز الثالث برصيد 4 أهداف، ويأتي بعده حميد أحداد برصيد 3 أهداف، ثم فرجاني ساسي وأحمد سيد «زيزو» ولكل منهما هدفين، وهو نفس رصيد مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي، بجانب محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد فتوح برصيد هدف لكل منهما.