شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفز لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم.

ووجه كارتيرون بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، مطالبا إياهم بمواصلة التركيز والاستعداد بقوة لمباراة الغد أمام المقاولون العرب، مؤكدا لهم ضرورة الفوز وحصد النقاط من أجل الاستمرار في الصدارة.

كما أكد المدرب الفرنسي ثقته في لاعبي الزمالك وتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.