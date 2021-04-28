شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم الزمالك فى الدورة المجمعة الثانية بنهائيات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره الزمالك بنتيجة 34/28 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى.

فيما يلتقى عقب فريق الأهلى صاحب الصدارة بنظيره الشمس على نفس الصالة، قبل أن تختتم المنافسة غدا الخميس بلقاءات بين كل من الشمس مع الزمالك والأهلى مع سبورتنج.

وفاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 29/19 فى أول أيام الدورة المجمعة الثانية أمس الثلاثاء. وتقام نهائيات منافسات اليد بدون جماهير وفقا لما حدده مسئولو الإتحاد بحضور مجلس إدارة الأندية فقط و بعض من أسر اللاعبين.

وتُوج فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مؤخرا بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 /2021 على صالة حسن مصطفى، بعد الفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 26/ 23 فى النهائى.

كما توج مؤخرا فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18، فى إطار لقاء القمة الفاصلة التى أقيمت مساء الإثنين قبل الماضى ، لتحديد بطل دورى المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.