شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يغيب عن الزمالك فى مواجهة المقاولون بسبب الإيقاف.. وتأهيل الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، عن لقاء المقاولون العرب، المقرر له غدا الخميس في الدوري الممتاز.

يأتي غياب الجزيري بسبب حصوله على الإنذار الثالث بلقاء البنك الأهلي الأخير، حيث كان قد سبق للاعب أن حصل على إنذارين مع فريقه السابق المقاولون.

وخاض محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، فقرة تأهيلية على هامش التدريبات مساء اليوم الأربعاء، وقام الونش بالجري الخفيف حول الملعب، وذلك وفقا للبرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع له، في ظل الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في الدوري الممتاز وهي عبارة عن كدمة في الركبة.

وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، على التحدث مع الونش من أجل الاطمئنان عليه، كذلك وجه له بعض التعليمات ليقوم بتنفيذها أثناء خوض التدريبات التأهيلية.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.