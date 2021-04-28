شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يحرز الهدف الأول لـ بيراميدز فى مرمى نامونجو التنزانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إبراهيم عادل، لاعب فريق نامونجو التنزانى، بإحراز هدف التقدم لفريقة بمرمى نامونجو التنزاني بالدقيقة 65 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه

خط الوسط: محمود حمادة - محمود صابر - إسلام عيسى - إيريك تراوري - إبراهيم حسن

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

عبد الرحمن أيمن - جون أنطوي - إبراهيم عادل - دييجو رولان - أحمد فتحي - نبيل دونجا - أحمد توفيق