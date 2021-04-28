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اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 28 /4/ 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء 28 /4/ 2021، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها إبلاغ موسيمانى مدرب الاهلى رفضه الرحيل عن الفريق لتدريب جنوب أفريقيا، واقتراب محمود وحيد وبدر بانون من تدعيم الأهلى أمام الجونة الجمعة المقبل.

 

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أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه طالب اتحاد الكرة بإعادة النظر في جدول الدوري بسبب ضغط مباريات الفريق الأحمر الشديد ، مؤكدا أن مسئولي الجبلاية لم يردوا على طلبنا بإعادة النظر في جدول الدوري حتى الآن.

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 يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار نهائى كأس كرة السلة رجال، بعد نجاح الفريقين فى الوصول الى المباراة النهائية ، بالتغلب على المنافسين فى قبل النهائى ، حيث فاز الاهلى على الزمالك، بينما تغلب الاتحاد السكندرى على سبورتنج فى ديربى سكندرى.

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أنهى محمد هاني ظهير أيمن الأهلي ازمة الجبهة اليمنى بفريقه، بعدما غاب عن فريقه طوال الفترة الماضية، لظروف إصابته بشد في العضلة الضامة.

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اعتماد "قلادة النادي الأهلي الذهبية" كأعلى درجات التكريم لكل من أعطى وأخلص وقدم خدمات جليلة للنادي. 

 

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اقترب الثنائي بدر بانون ومحمود وحيد لاعبي الأهلي من تدعيم صفوف فريقهما في المباراة القادمة ضد الجونة يوم الجمعة المقبلة والمؤجلة من الأسبوع الـ16 من عمر الدوري، بعد تعافيهما من الإصابة.

حددت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة الطائرة يوم 10  مايو المقبل موعدا لإقامة لقاء الأهلى أمام طلائع الجيش المؤجل من الجولة العشرون . 

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كشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى أبلغ الإدارة الحمراء بقراره النهائى بشأن موقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد.

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما ظهر على لطفي حارس مرمى الفريق بمستوى جيد خلال مباراة القمة الأخيرة بالدوري.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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