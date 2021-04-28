اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 28 /4/ 2021

كشف مصدر بالنادى الأهلى أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى أبلغ الإدارة الحمراء بقراره النهائى بشأن موقفه من عرض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، بعد تلقيه عرضا من مسئولى الاتحاد الجنوب أفريقي لتدريب منتخب الأولاد.

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل فكرة التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعدما ظهر على لطفي حارس مرمى الفريق بمستوى جيد خلال مباراة القمة الأخيرة بالدوري.