شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك وجلسة خاصة مع ساسي وفتوح جاهز لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات اليوم الأربعاء وذلك عقب تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة، والتى خاض بسببها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.
وبات فتوح جاهزا من الناحية الطبية للقاء الغد أمام المقاولون العرب، وأصبح قرار مشاركته من عدمها متوقفا على الرؤية الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفني.
ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي تقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي اليوم.
ووجه كارتيرون بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في مران اليوم، مطالبا إياهم بمواصلة التركيز والاستعداد بقوة لمباراة الغد أمام المقاولون العرب، مؤكدا لهم ضرورة الفوز وحصد النقاط من أجل الاستمرار في الصدارة.
كما أكد المدرب الفرنسي ثقته في لاعبي الزمالك وتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة. وحرص كارتيرون على الحديث بشكل سريع مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وتحدث كارتيرون مع ساسي في بعض الأمور الفنية، كما وجه له بعض النصائح والتعليمات؛ ليقوم بتنفيذها خلال التدريبات.
وخصص الجهاز الفني فقرة تأهيلية خفيفة للاعبين وخاض اللاعبون تدريبات بالركض حول الملعب لمدة 5 دقائق، ثم قام كارتيرون بتقسيمهم إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة تدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب، كما قام اللاعبون بأداء بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، وبعض الإطالات.