شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحفز لاعبى الزمالك وجلسة خاصة مع ساسي وفتوح جاهز لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات اليوم الأربعاء وذلك عقب تعافيه من الإصابة بعضلة السمانة، والتى خاض بسببها برنامجا تأهيليا وعلاجيا خلال الفترة الماضية.

وبات فتوح جاهزا من الناحية الطبية للقاء الغد أمام المقاولون العرب، وأصبح قرار مشاركته من عدمها متوقفا على الرؤية الفنية لباتريس كارتيرون المدير الفني.

ويواجه الزمالك فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء غدٍ على استاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.