شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حكام مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب، المقرر أقامتها غداً الخميس، والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري الممتاز، وهم حكم ساحة إبراهيم نور الدين، وحكم مساعد أول سمير جمال وحكم مساعد ثانى رجب محمد، وحكم رابع وليد الصيد، وحكم فيديو طارق مجدى، وحكم مساعد فيديو حسني سلطان.

فيما أعلنت لجنة الحكام، طاقم حكام مباراة وادى دجلة وبتروجيت فى دور الثمانية بكأس مصر غدا وهم: حكم ساحة محمد سلامة، وحكم مساعد أول أحمد أبو زيد، مساعد ثانى أحمد زيدان، وحكم رابع علاء صبرى.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود " جنش "

خط الدفاع : حازم امام – محمد عبد الغني – محمود علاء – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : يوسف أوباما – اشرف بن شرقي – زيزو – مروان حمدي.

الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك يدخل مباراة اليوم ويضع عينه علي عدة نقاط في مقدمتها تحقيق فوز يضمن الحفاظ علي صدارة الدورى حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة فيما يأتي فريق المقاولون في المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق المقاولون العرب المباراة، بمعنويات مرتفعة بعد تصحيح المسار والفوز في المباراة الأخيرة على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، ويطمح أبناء النحاس في مواصلة التألق أمام الزمالك، وتقديم مباراة قوية أمام الفريق الأبيض لتحسين وضعهم في جدول الدوري.

ورصد مسئولو المقاولون العرب، مكافآت استثنائية للاعبي الفريق من أجل تحقيق الفوز على نادي الزمالك، وتتضمن لائحة المقاولون العرب صرف مكافآت استثنائية في حالة فوز الفريق على أي من قطبي الكرة المصرية، الأهلي أو الزمالك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادلوا في 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 هدفاً أخر.