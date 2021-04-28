شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين بيراميدز ونامونجو التنزانى فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بين بيراميدز ونامونجو التنزاني بالتعادل السلبى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاءت السيطرة من لاعبى فريق بيراميدز عبر أحداث الشوط الأول، حيث أضاع إيريك تراورى وعبد الله السعيد الكثير من الفرص لإحراز هدف التقدم.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - عبد الله بكري - عمر جابر - طارق طه.

خط الوسط: محمود حمادة - محمود صابر - إسلام عيسى - إيريك تراوري - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: عبد الرحمن أيمن - جون أنطوي - إبراهيم عادل - دييجو رولان - أحمد فتحي - نبيل دونجا - أحمد توفيق.